«Можно было предотвратить»: названо заболевание подростка, напавшего на людей с ножом в Ростовской области

В Ростовской области 15-летний подросток в маске ножом ранил четверых человек около школы. Как сообщают правоохранительные органы, житель хутора Красный Десант страдал психическими расстройствами.

Психолог Светлана Прель рассказала, каким именно заболеванием может страдать задержанный мальчик. По ее словам, информация, опубликованная в Сети, указывает на одно расстройство.

«Замкнутый, подвергающийся постоянной травле среди одноклассников ребенок в период сезонного обострения заболевания, предположительно шизофрении, в состоянии острого психоза вполне мог ощущать приступы повышенной агрессии. Мания преследования, галлюцинации и бред также говорят о том, что речь, скорее всего, идет об этом заболевании», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Действия несовершеннолетнего эксперт назвала не хорошо спланированным актом, а следованием шаблону: у преступников должна быть маска. Кроме того, она выразила уверенность в том, что происшествия можно было избежать. Если бы кто-то из взрослых проявил внимательность и озаботился состоянием ребенка, все могло быть иначе.

«С учетом того, что ребенок страдал серьезным психическими расстройством, а еще и регулярно подвергался травле среди сверстников, подобные нездоровые реакции можно было предположить, а следовательно предотвратить. Избежать инцидента можно было при условии должной работы учителей, психологов и родителей. Буллинг — это серьезное психологическое и физическое насилие. Не каждый здоровый ребенок способен выдержать подобный прессинг», — подчеркнула психолог.

По словам эксперта, школа должна нести и функцию воспитания в том числе, не закрывая глаза на явные проблемы, а также обращать внимание на микроклимат в коллективе. Тогда трагичных случаев удастся избежать.

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