Можно ли есть чипсы и попкорн во время поста: ответ священника

Можно ли в пост есть чипсы, попкорн, снеки, заварную вермишель и другую вредную еду? Такой вопрос волнует многих верующих, особенно при подготовке к Пасхе. Ответить на него корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» попросил священника Алексея Батаногова.

Батюшка подчеркнул, что пост — это все-таки не про еду.

«Можно строго соблюдать какую-то диету, но при этом вообще не жить духовной жизнью. Воздержание необходимо. Это борьба со своими грехами и страстями. Воздержание от пищи — это самое простое. Гораздо сложнее воздерживаться от слов, тем более от дурных мыслей», — отметил отец Алексей.

При этом он добавил, что ограничения в пище — это всего лишь инструмент, а не цель. Цель — это победа над своими грехами и страстями.

«От чипсов, попкорна и всякой вредной еды в пост лучше отказаться, потому что это неполезно для здоровья и никакой нужды в этом нет. Но, если человек осмысленно постится и побаловал себя немного чипсами, то не надо из этого делать трагедию», — уверен священник.

Еще он напомнил, что вредной еды надо избегать в любое время, не только в пост.

«Если человек имеет зависимость от такого рода пищи, то с ней нужно бороться, избавляться от нее», — сказал отец Алексей.

Священник также акцентировал внимание на том, что ограничения в пище не должны вредить здоровью человека.

