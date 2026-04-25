Можно ли работать в субботу: священник дал ответ верующим

В христианстве нет прямого запрета на работу по субботам, воскресеньям и церковным праздникам. Об этом РИА Новости рассказал клирик Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий Маркиш.

По его словам, ветхозаветные ограничения на работу в субботу для христианской традиции больше не действуют. Еще в ранней церкви отношение к таким запретам было пересмотрено, и на первый план вышел не формальный запрет, а общий строй христианской жизни и здравый смысл.

Священник пояснил, что при возможности в такие дни верующим рекомендуется сокращать хозяйственные, административные и особенно предпринимательские дела. Но если обстоятельства требуют работать, это не считается нарушением само по себе.

Как подчеркнул иеромонах, в христианстве важнее не буквальное следование старым ограничениям, а верность Христу и церкви. Поэтому вопрос о работе в субботу решается не через жесткий запрет, а через разумное отношение к жизни и вере.

