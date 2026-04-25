Идеального времени нет: когда на самом деле нужно завтракать

Жесткого правила, что завтракать нужно строго в первый час после пробуждения, не существует. Как объяснила RT эндокринолог Анна Одерий, на сегодня у медицины нет доказательств того, что для всех людей есть одно универсальное идеальное время утреннего приема пищи. По ее словам, советы о раннем завтраке чаще опираются на физиологические наблюдения, а не на однозначные клинические данные.

Врач отметила, что утром у большинства людей действительно выше чувствительность к инсулину, поэтому организм обычно лучше справляется с усвоением глюкозы в первой половине дня. Но это еще не означает, что завтрак в строго определенные часы сам по себе заметно влияет на здоровье в долгую. Кроме того, люди, которые едят раньше, нередко в целом ведут более здоровый образ жизни, и именно это может объяснять их лучшие показатели.

По словам специалиста, куда важнее не время завтрака, а общее качество рациона, его регулярность и соответствие потребностям человека. Если завтрак вскоре после пробуждения помогает держать аппетит и уровень энергии под контролем, это хороший вариант. Если же утром голода нет, а питание в целом остается сбалансированным, пропуск завтрака не считается обязательной проблемой.

