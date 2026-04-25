Рай за 240 тысяч рублей: сколько теперь стоит десятидневный тур на Маврикий

Туроператоры раскрыли цены на летний отдых на Маврикии для российских путешественников. В комментарии РИА Новости эксперт Артур Мурадян рассказал , что десятидневный тур на остров в июне обойдется минимум в 240 тыс. рублей на одного человека.

По словам специалиста, это самый дешевый вариант, включающий бюджетный отель, который расположен не близко к пляжу. Желающим комфорт и вид на океан из номера придется доплатить больше. При этом средняя продолжительность поездки для наших туристов составляет от 8 до 10 дней.

Чем же так привлекателен Маврикий? Уникальная природа и круглогодичный пляжный сезон —главные козыри острова. Температура воздуха и воды здесь держится на комфортной отметке даже в зимние месяцы.

Качество обслуживания в отелях, по отзывам, очень высокое. Но стоит учесть, что основная масса отдыхающих на Маврикии — требовательные путешественники из Западной Европы. Поэтому местный сервис заточен под них, а значит, и цены, и стандарты соответствуют.

Однако спрос на это направление среди россиян сильно пострадал из-за конфликта на Ближнем Востоке. Раньше удобнее всего было лететь на Маврикий через аэропорты Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Там делали пересадку, откуда уже отправлялись прямые рейсы к острову. Но после того, как ситуация вокруг Ирана обострилась, обычные маршруты нарушились. Авиационная отрасль перестроилась на новые пути — теперь большинство перевозок идет через Стамбул.

