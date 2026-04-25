Третья группа здоровья: почему гипертоников в России ставят на обязательный учет

Артериальная гипертония остается одним из самых частых недугов среди жителей России. По данным медиков, повышенное давление диагностировано у миллионов людей по всей стране, и с каждым годом число выявленных случаев растет, заявила РИА Новости главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.

Специалисты бьют тревогу: многие пациенты либо не знают о своей проблеме, либо не придают ей значения, считая, что небольшое повышение давления — это норма для возраста или стресса. Однако подход к этому состоянию в российской медицине сегодня жестче.

Как отметила Драпкина, согласно действующим правилам, после того как у человека выявили стойкое повышение артериального давления, его автоматически относят к третьей группе здоровья. Это значит, что пациент подлежит обязательному диспансерному наблюдению. Он должен регулярно посещать терапевта или кардиолога, сдавать анализы, контролировать свои показатели и получать лечение.

По словам специалиста, повышенное давление в России рассматривают не как временный фактор риска, а как полноценное заболевание. То есть это не «предболезнь» и не повод просто время от времени мерить давление, а диагноз, требующий постоянного внимания.

