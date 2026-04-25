Екатеринбург атаковали БПЛА: поврежден жилой дом, эвакуированы 50 человек

В Екатеринбурге утром 25 апреля произошла атака БПЛА, в результате которой поврежден жилой дом. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем телеграм-канале. По его словам, из здания эвакуировали 50 человек, на месте работают спасательные службы, информация о последствиях уточняется.

Первые сообщения о происшествии появились около шести утра по местному времени. Вслед за этим региональные и федеральные издания подтвердили, что речь идет именно о повреждении жилого дома, а не о промышленном объекте.

По состоянию на утро официальные власти не сообщали о числе пострадавших. Специалисты продолжают работать на месте, а данные о характере повреждений и возможных последствиях для жильцов еще собираются.

