Переполненные контейнеры и летающий мусор: что происходит на кладбищах Улан-Удэ

Жители Улан-Удэ бьют тревогу из-за антисанитарии на городских кладбищах, пишет gazeta-n1.ru. В соцсетях появились жалобы на переполненные мусорные контейнеры, летающий по всей территории мусор и полное отсутствие элементарных удобств для посетителей.

Отмечается, что горожане возмущены не только действиями земляков, которые оставляют после себя горы отходов, но и бездействием властей, которые должны регулярно убирать места погребения и штрафовать нарушителей.

Особенно тяжелая ситуация сложилась на Восточном кладбище. Как пишут местные жители, там просто нет людей для уборки, а чувство уважения к памяти усопших давно потеряно. Люди приходят навестить могилы близких и видят кругом грязь, разорванные пакеты и пластиковые бутылки.

Не лучше дела и на кладбище в районе Стеклозавода. Там установили слишком мало мусорных контейнеров, и все они давно забиты под завязку. Отходы складируют рядом, ветер разносит их по всей территории. Посетители жалуются, что негде оставить даже небольшой пакет после уборки на могиле.

Отдельная головная боль — Центральное кладбище. Здесь, по словам горожан, нет благоустроенного туалета. Очереди к единственной кабинке, если она вообще есть, тянутся на километры.

Помимо наведения чистоты, горожане завели и другой спор — о цветах. Многие просят земляков приносить на могилы живые цветы, а не искусственные. Пластиковые венки и букеты годами валяются на свалках и засоряют природу. Однако находятся и те, кто парирует: живые цветы быстро завянут, а искусственные простоят долго и напоминают о заботе.

Пока же кладбища Улан-Удэ остаются в запустении. Жители требуют от администрации не просто слов, а реальных дел: убирать территорию, ставить дополнительные контейнеры, строить нормальные туалеты и наказывать тех, кто превращает место скорби в помойку.

