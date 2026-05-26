Можно ли вешать фото на могильный крест? В РПЦ дали неожиданный ответ

Русская православная церковь не запрещает размещать фотографии на могильных крестах, хотя такая практика изначально не относилась к церковной традиции. Как сообщает канал « Святые места », до революции изображения на крестах почти не использовали и считали это нежелательным.

Широкое распространение портреты на надгробиях получили в советское время. Тогда кресты часто заменяли памятниками другой формы. Сейчас, как отмечают в Русской православной церкви, многие семьи снова выбирают традиционные православные кресты при оформлении мест захоронения.

К фотографии на кресте Церковь относится нейтрально. Если изображение помогает близким сохранить память об усопшем и легче пережить утрату, это не считается нарушением. Главным остается уважительное и исполненное любви отношение к умершему человеку.