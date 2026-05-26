Фитнес на грядках: тренер Пеньков объяснил, почему прополка и копка земли заменяют тренажерный зал

Тренер Сергей Пеньков дал неожиданный совет: отправляйтесь на дачу. Копка грядок, прополка сорняков и полив из лейки — это полноценная замена тренажерам, причем совершенно бесплатно. И главное — работает и кардио, и сила. Об этом сообщает Lenta.ru.

Фитнес-эксперт Сергей Пеньков перечислил дачные работы, которые по энергозатратам не уступают тренировке в зале. В списке% перекопка земли, рыхление, прополка, посадка рассады, полив из ведер или тяжелых леек, перенос мешков с землей и компостом, а также сбор урожая и работа граблями.

По словам Пенькова, эти действия сочетают в себе аэробную нагрузку и упражнения с отягощениями. Копание заставляет работать руки, спину, плечи и ноги. Прополка и посадка — это постоянные наклоны корпусом и полуприседания. А когда таскаешь тяжести, да еще и в умеренном темпе, но долго, организм тратит значительно больше калорий, чем за час беговой дорожки.

Пеньков подчеркнул: главное не спешить и делать все с умом. Резкие рывки могут привести к травмам спины. Зато плавные, размеренные движения в течение нескольких часов дадут вам и выносливость, и рельеф мышц. К тому же свежий воздух и солнце — бонус, которого нет в душном спортзале.

