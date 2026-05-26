ИИ помог расшифровать архивные документы Московской области более 2,5 млн раз

С начала 2026 года сервис «Поиск по архивам» с применением искусственного интеллекта использовали свыше 2,5 млн раз для расшифровки старинных документов Московской области. Об этом сообщили в пресс‐службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Инновационный инструмент открыл новые горизонты для изучения региональной истории и поиска корней своих семей. В сервисе собрана внушительная цифровая коллекция — около 2 млн скан‐образов метрических книг XVIII — начала XX веков. В этих документах запечатлены важные сведения о жителях Московской губернии: записи о рождениях, браках и смертях, данные о социальном статусе, местах проживания и других значимых фактах.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно зайти на платформу «Поиск по архивам» и ввести в поисковой строке ключевые данные, например, фамилию искомого человека или название населенного пункта. Алгоритм анализирует запрос и сопоставляет его с содержимым отсканированных документов. В результате пользователь получает ссылку на документ и конкретные фрагменты с искомой информацией в удобном цифровом формате — это существенно экономит время и упрощает исследование.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в регионе.