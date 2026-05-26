Для Красных ворот Саввино–Сторожевского монастыря в Одинцовском городском округе утвержден предмет охраны

Главное управление культурного наследия Московской области определило предмет охраны Красных ворот Саввино‐Сторожевского монастыря, расположенного в Одинцовском городском округе. Этот архитектурный элемент — не просто вход на территорию обители, а значимый компонент исторического ансамбля, воплощающий традиции русского зодчества и духовную преемственность веков.

Красные ворота, размещенные под величественной Красной башней, образуют парадный портал монастыря. Вместе с надвратной Сергиевской церковью (впоследствии переименованной в Троицкую) они были искусно вписаны зодчими в композицию Святого хода. Архитектурное решение гармонично сочетает парадную функцию с элементами фортификации, что типично для монастырских комплексов эпохи Средневековья.

Архитектурная композиция ворот включает два сводчатых проезда разной величины, создающих эффектную перспективу и направляющих поток посетителей во внутренний дворик, который соединен с подклетом надвратной церкви.

Внешний облик Красной башни впечатляет своей монументальностью и художественной выразительностью. С наружной стороны сохранились киоты XVII века. В них размещены изображения Богоматери, а также преподобных Сергия и Саввы, придающие сооружению особую духовную значимость.

