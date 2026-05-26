Лерчек распродает гардероб на фоне скандала со стилистом-мошенницей

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, распродает свой люксовый гардероб по сниженным ценам, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал «Светский хроник». Причина заключается не только в финансовых трудностях семьи инфлюенсера, но и подозрениях, что часть вещей может оказаться подделкой.

Лерчек много лет сотрудничала со стилистом Эльвирой Янковской. По данным следствия, та закупала дешевые подделки на рынке «Садовод» и продавала их как оригинальные люксовые товары. Общий ущерб от действий Янковской превышает 5,2 млн рублей. Сама стилистка находится в СИЗО по подозрению в мошенничестве.

Это не первая попытка семьи Чекалиных поправить материальное положение. В сентябре 2025 года мать блогера уже продавала вещи дочери.

Напомним, что у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами. В мае 2026 года она сообщила, что прошла пятый курс химиотерапии.

Ранее оставшаяся без желудка из-за рака блогер Евгения Таран встала на защиту Лерчек, которую обвиняют в симуляции.