МРОТ до 50 тысяч рублей могут увеличить с 1 января 2026 года

В Государственную думу будет внесен законопроект, разработанный депутатами от фракции «Справедливая Россия — За правду». Он предусматривает повышение минимального размера оплаты труда до 50 тысяч рублей с 1 января 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости, имея в своем распоряжении соответствующий документ.

Инициатором проекта выступил Сергей Миронов, председатель партии и глава фракции в Государственной думе. Как сообщили в пресс-службе партии, законопроект будет представлен на рассмотрение парламентариев уже в среду, 23 июля.

«Законопроект предлагает установить с 1 января 2026 года МРОТ в размере 50 тысяч рублей в месяц», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

Сергей Миронов подчеркнул, что 50 тысяч рублей — это сумма, которая позволяет людям обеспечить свои основные нужды. Он отметил, что с 2022 года наблюдается рост потребительских цен и инфляция, поэтому необходимо пересмотреть уровень минимального размера оплаты труда.

Ранее депутат Государственной думы РФ Светлана Бессараб назвала невыполнимой задачу по повышению МРОТ до 60 тыс. рублей.