МТС сообщил о восстановлении работы своих сервисов

Российская компания телекоммуникационных услуг, цифровых и медийных сервисов МТС сообщила о восстановлении работы. Ранее о массовом сбое сообщили жители сразу нескольких регионов РФ – Поволжья, Республики Татарстан, Кировской, Ульяновской, Саратовской, Самарской, Нижегородской областей, Удмуртии, Алтайского и Пермского края.

Абоненты МТС не могли в течение нескольких часов совершать звонки, отправлять СМС и пользоваться интернетом. СМИ отмечали, что в некоторых регионах в салонах сотовой связи из недовольных абонентов начали появляться очереди – люди хотели поменять сим-карты.

В марте массовой сбой в работе МТС отметили жители Забайкальского края. У них также отсутствовала возможность пользоваться сервисами компании.

На прошлой неделе жители Москвы и Подмосковья столкнулись с перебоями в работе оператора сотовой связи «Билайн». Абоненты также не могли пользоваться интернетом, звонить и отправлять СМС в течение нескольких часов.

В мае один из крупных интернет-провайдеров Крыма стал недоступен из-за хакерской атаки на сервисы компании. Абоненты не могли пользоваться интернетом в течение 16 часов.