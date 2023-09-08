Муфтий Московской области Рушана Аббясова: нам предстоит принять судьбоносные решения

«Сегодня началось трехдневное голосование, в ходе которого нам предстоит принять судьбоносные решения — выбрать Губернатора Московской области и депутатов Советов депутатов в 10 городских округах региона. Голосование — это не только наше право, но и персональная ответственность перед собой, обществом и Отечеством», — отметил он.