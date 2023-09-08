Муфтий Московской области Рушана Аббясова: нам предстоит принять судьбоносные решения
Фото: [Соцсети Муфтия МО]
Муфтий Московской области Рушана Аббясова обратился к жителям Подмосковья в своих социальных сетях в связи со стартом трехдневного избирательного процесса.
«Сегодня началось трехдневное голосование, в ходе которого нам предстоит принять судьбоносные решения — выбрать Губернатора Московской области и депутатов Советов депутатов в 10 городских округах региона. Голосование — это не только наше право, но и персональная ответственность перед собой, обществом и Отечеством», — отметил он.
Он подчеркнул, что все видят те многочисленные социально-общественные и инфраструктурные преобразования, благодаря которым Подмосковье занимает лидирующие позиции по стране.
«Безусловно мы желаем, чтобы наш общий дом продолжал развиваться, становился все более комфортным и безопасным, и потому я призываю вас проявить активную гражданскую позицию и сделать осознанный выбор, придя на избирательные участки или через платформу дистанционного электронного голосования», — написал Аббясов.
Ранее стало известно, что избирательная кампания в Подмосковье полностью охвачена видеонаблюдением.