Мурашко заявил, что российские женщины живут дольше мужчин примерно на 6 лет

По его словам, на сегодняшний день женщины живут дольше мужчин примерно на шесть лет. Соответствующее заявление Михаил Мурашко сделал на площадке «Территории смыслов».

Это связано со многими факторами, но глава Минздрава назвал один, который касается поведения людей. Так, например, женщины внимательнее относятся к своему здоровью и стремятся к его сохранению. Из-за своей осторожности им удается увеличить продолжительность жизни. Мужчины же, наоборот, больше рискованны, что может приводить к тем же несчастным случаям.