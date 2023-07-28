Мурашко заявил об испытаниях нового варианта вакцины «Спутник V»

Как сообщает сайт aif.ru , она уже зарекомендовала себя как эффективное средство против летальных исходов. Напомним, что вакцина была поставлена в 70 стран мира.

«Спутник V» разрабатывается с целью обеспечить эффективную защиту от новых вариантов коронавируса, которые могут возникать с течением времени.

Известно, что она уже проходит клинические испытания. Это один из важнейших этапов в процессе разработки и тестирования, направленный на то, чтобы убедиться в безопасности и эффективности вакцины перед массовым использованием.

Кроме того, помимо борьбы с COVID-19, в страны Африки продолжают поставляться вакцины и от других инфекций. Заслуженный врач России Михаил Каган предупреждает о возможном всплеске заболеваемости из-за людей, ослабивших бдительность.