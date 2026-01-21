Мусорный плен: депутаты требуют прекратить «отписки» регоператора в Саратове

Депутаты Саратовской областной Думы перешли от мониторинга к активным действиям в связи с критической ситуацией по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) в Саратове и Энгельсе. Об этом сообщает Саратов24 .

После многочисленных жалоб жителей парламентарии намерены выяснить причины системных сбоев в работе регионального оператора, которые ранее объяснялись неблагоприятными погодными условиями.

«Горы отходов местами уже выше человеческого роста и продолжают расти. Ранее коллапс объясняли снегопадами, которые якобы препятствовали проезду мусоровозов регоператора. Однако сейчас, когда большинство подъездов расчищено, ситуация не изменилась», — подчеркнул председатель думского комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Дмитрий Полулях.

Обращения от граждан поступают непрерывно. Во многих дворах контейнерные площадки переполнены, а на некоторых адресах мусор не вывозится более семи дней. Ранее коллапс объясняли снежными заносами, мешавшими проезду спецтехники, однако, по словам депутата, даже после расчистки подъездов ситуация кардинально не улучшилась.

Конкретные примеры привела депутат Елена Стифорова. На улицах Романтиков и 2-м проезде Блинова в Саратове скопившиеся отходы практически скрыли из виду сами контейнеры, образовав завалы высотой более человеческого роста. Подобная картина наблюдается и в ряде районов Энгельса. Парламентарии подчеркивают, что в регионе должна быть выстроена системная работа, исключающая регулярные срывы графиков и формальные отписки на обоснованные жалобы граждан.

В ближайшее время по инициативе комитета планируется провести рабочее совещание с привлечением всех ответственных сторон. Для жителей, столкнувшихся с проблемой, это означает, что их обращения получают политический вес и переводят вопрос из плоскости частных жалоб в публичную плоскость общественного контроля.

Для регионов действуют одни и те же рекомендации:

Фиксация нарушений: сбор фото- и видеоматериалов, сохранение записей обращений в диспетчерские службы.

Инициирование проверок: привлечение депутатов для ускорения решения затянувшихся вопросов.

Масштабирование жалоб: направление заявлений регоператору, в органы местного самоуправления, Роспотребнадзор и профильные комитеты Заксобрания.

Коллективный подход: подготовка групповых обращений для повышения шансов на оперативное реагирование.

Документальное подтверждение: использование доказательной базы как главного рычага воздействия на ответственные организации.

Ранее сообщалось, что в Раменском Московской области овчарка убирает мусор за двуногими грязнулями.