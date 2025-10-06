Мусульмане призвали не поддаваться на провокации террористов в России

Муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России Альбир хазрат Крганов в беседе с «Газетой.ру» призвал граждан к единству и бдительности после предотвращения серии террористических атак на синагоги в российских регионах.

По словам муфтия, попытки совершить теракты в Красноярском и Ставропольском краях направлены на дестабилизацию общества и нарушение межрелигиозного согласия. Крганов подчеркнул, что подобные провокационные методы, включая нападения на религиозные объекты разных конфессий, являются общим почерком сил, стремящихся подорвать стабильность государства.

«Подкладывание свиных голов, поджоги мечети, спиливание крестов, нападки на синагогу — это один и тот же почерк провокационных сил, желающих расшатать стабильность и единство государства, напугать простых людей. Наш ответ им — наше единство: не поддаваться провокациям, жестко пресекать нарушителей, придерживающихся крайних взглядов, вести в обществе разъяснительную работу», — сказал он.

Муфтий Крганов обозначил три ключевых направления противодействия подобным угрозам: не поддаваться на провокации, жестко пресекать действия нарушителей с крайними взглядами и вести системную разъяснительную работу в обществе.

Напомним, ФСБ России 6 октября сообщила о задержании в Красноярске двух уроженцев центральноазиатской страны, готовивших взрывное устройство для подрыва местной синагоги. В заброшенном здании, использовавшемся террористами как тайник, были обнаружены химические прекурсоры и поражающие элементы. Действия задержанных квалифицированы как подготовка к теракту и содействие террористической деятельности.

Одновременно в Пятигорске был задержан россиянин, планировавший поджог здания еврейской религиозной общины с помощью бутылок с зажигательной смесью.

