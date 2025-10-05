Раскрыта схема управления боевиками во время теракта в «Крокусе»

Фото: [ Мемориал в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске/Медиасток.рф ]

В ходе очередного судебного заседания по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» были обнародованы новые детали. Согласно информации ТАСС , непосредственные исполнители нападения не принимали самостоятельных решений о времени и месте атаки.

Все их действия координировались куратором, который поддерживал с ними связь по телефону.

Как сообщает агентство, боевики находились в ожидании четкого сигнала. Команда на вход в здание концертного зала и начало нападения поступила им от куратора. Указывается, что в отношении этого человека уголовное дело было выделено в отдельное производство, что подчеркивает его ключевую роль в организации преступления.

Ранее сообщалось о том, что суд по делу о теракте в «Крокусе» близок к завершению этапа допроса потерпевших.