Муцениеце снялась в одних трусах для фильма, не стесняясь зрителей

Когда-то давно звездная пара Павла Прилучного и Агаты Муцениеце считалась одной из самых гармоничных и красивых. Однако счастье длилось недолго и оборвалось через 10 лет, когда и рухнул брак. Казалось бы, это должно расстроить актрису, но, благодаря разводу, Муцениеце стала более раскрепощенной и уверенной в себе.

Поэтому мать двоих детей не боится экспериментов с почти полным оголением в кадре. Например, для «Стаи» она снялась без верха и в одних трусах. Неизвестно, есть ли у актрисы сейчас партнер и стеснялась ли она появляться обнаженной перед съемочной группой, но снимок, так или иначе, гуляет по сети.