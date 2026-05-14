Музеи и танцы вместо таблеток: британский профессор нашла способ замедлить биологическое старение

Профессор Университетского колледжа Лондона Дейзи Фанкорт в беседе с Metro заявила, что регулярное увлечение искусством и культурой способно замедлить старение организма. К такому выводу она пришла, проанализировав данные более 3,5 тысячи взрослых жителей Великобритании.

В исследовании учитывались самые разные творческие занятия: пение, танцы, рисование, фотография, а также посещение музеев, выставок и концертов. По словам Фанкорт, это первое доказательство того, что участие в культурной жизни связано с более медленным биологическим старением. У тех, кто занимался творческой деятельностью хотя бы раз в неделю, старение замедлялось примерно на четыре процента, а биологический возраст в среднем оказывался на год ниже, чем у людей, редко уделявших время искусству.

Исследователи подчеркнули, что эффект сопоставим с пользой от регулярной физической активности. При этом Фанкорт уточнила, что замедление биологического старения не гарантирует увеличение продолжительности жизни.