Землю и машину не отнимут: новые правила Росреестра защищают многодетные семьи Кузбасса от коллекторов

Управление Росреестра по Кемеровской области разъяснило, в каких случаях многодетные семьи могут не опасаться изъятия автомобиля и земельного участка за долги. Соответствующие разъяснения появились в связи с недавними поправками в законодательство, сообщил VSE42.RU .

По информации издания, с 3 апреля 2026 года вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс РФ. Теперь закон прямо запрещает обращать взыскание на два вида имущества, принадлежащего многодетным семьям. Речь идет о земельном участке, который был предоставлен такой семье государством в качестве меры социальной поддержки, а также о единственном автомобиле, находящемся в собственности.

Данное правило распространяется в том числе и на процедуры банкротства физических лиц. Однако если земельный участок находится в ипотеке, то его все-таки могут изъять в счет погашения долга.

В ведомстве акцентируют внимание: внесенные поправки призваны укрепить социальные гарантии для семей с тремя и более детьми. Теперь то, без чего невозможно вести обычный домашний быт, растить и воспитывать несовершеннолетних, судебные приставы не смогут пустить с молотка.

