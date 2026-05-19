В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке

Во вторник, 19 мая, на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» – II класс, в Дмитровском, Сергиево-Посадском и Ступинском лесничествах – IV класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В среду и четверг, 20 и 21 мая, на большей части территории региона установится III класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +26-33 градусов, ночью – +14-18. Синоптики обещают ясную погоду с редкой облачностью, без осадков.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

