Муж Пугачевой объяснил отмену предстоящих концертов в Эстонии

Стало известно, что таллинский концерт Максима Галкина* отменен. Напомним, он должен был пройти 15 сентября. Однако организатор лишь предложил обменять билеты на другие мероприятия. А если верить информации, опубликованной на сайте артиста, то теперь 15-го числа концерт состоится в Праге.

Россиян заинтересовало произошедшее, и они предположили, что Галкин* оказался ненужным в Эстонии. По словам Сергея Соседова, светского критика, там очень мало аудитории, говорящей на русском языке.

Артист, конечно же, заметил общественные дискуссии, которые его только повеселили. В своем новом ролике он объяснил, что происходят разные форс-мажоры, по причине которых и меняются концертные графики. Тем не менее, ожидать в Эстонии Галкина* можно в следующем году.

*Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.