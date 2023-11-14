Муж Пугачевой показал подросшую дочку, ставшую настоящей красавицей

Напомним, ранее друг семьи Пугачевой заявил , что постоянный стресс спровоцирует проблемы со здоровьем ее детей. Однако, так не скажешь о внешности, например, той же Лизы, которой уже исполнилось 10 лет. Судя по новому снимку, опубликованному в интернете, девочка с возрастом стала только краше.

Кадры с любимой дочкой Максим Галкин* выложил у себя на странице в социальных сетях. Лиза позировала в домашней обстановке, нарядившись в повседневную одежду. Однако, несмотря даже на простоту самого кадра, девочка одной только улыбкой наверняка уже покорила многих подписчиков мужа Пугачевой.

Впрочем, об этом узнать не получится, ведь комментарии под постом закрыты. Так или иначе, Лиза заметно подросла. Скорее всего, изменения произошли не только внешние, но и внутренние, как пишет портал «Дни.ру».

*признан Минюстом РФ иностранным агентом