Мужчина больше месяца доказывал, что он не умер

Тридцатипятилетний мужчина уже больше месяца пытается доказать государственным органам, что он жив и здоров. Об этом пишет The Standard.

Британец Натан Блейк оказался в парадоксальной ситуации — власти признали его умершим после того, как самозванец три года использовал его личность в Испании. Инцидент раскрылся, когда полиция сообщила матери Блейка о гибели сына, хотя сам мужчина в это время находился дома в Великобритании.

Расследование показало, что преступник не только жил под чужим именем, но и совершал правонарушения с документами Блейка. Путаница возникла после обнаружения в Испании тела человека с паспортом британца. По версии Блейка, его личные данные могли быть похищены во время мальчишника в Барселоне.

Сейчас мужчине предстоит юридическая процедура по восстановлению своего статуса через испанского адвоката. Это позволит очистить его репутацию и избежать проблем при будущих поездках в Испанию.

