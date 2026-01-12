Мужчина год борется с паразитами, попавшими в организм из священного источника на Бали

Исполнение давней мечты обернулось для российского туриста долгим и тяжелым испытанием. Как стало известно телеграм-каналу Baza, мужчина вместе с женой отправился на Бали и посетил знаменитый водный храм Тирта Эмпул, чтобы совершить древний обряд духовного очищения.

Этот ритуал предполагает трехкратное окунание в священный источник и такое же количество раз — полоскание рта этой водой. Турист скрупулезно выполнил все предписания.

Однако спустя полгода после поездки у мужчины начали проявляться тревожные симптомы. На коже появились сильные высыпания по всему телу: крапивница, нестерпимый зуд и акне.

По словам жены, состояние мужа быстро ухудшалось: его организм «перестал функционировать». Пищеварительная система отказалась переваривать еду, дала сбой поджелудочная железа, а самого россиянина мучила бессонница.

Врачи в России более шести месяцев не могли установить точную причину недомогания. Диагноз ему поставили только после специального анализа, который выявил в организме бластоцисты — микроскопические паразиты, обитающие в загрязненной водной среде.

С этим инфекционным заболеванием турист боролся в течение целого года, принимая сильнодействующие противопаразитарные препараты. За это время он несколько раз попадал в больницу, а болезнь неоднократно возвращалась.

