Акула растерзала женщину на популярном туристическом курорте

56-летняя Арлин Лиллис из Миннесоты подверглась атаке хищника днем в четверг на мелководье западного побережья. Несмотря на оперативную работу экстренных служб и доставку пострадавшей в больницу, врачи не смогли спасти ей жизнь.

По данным издания USNews, власти первоначально предполагали наличие второго пострадавшего, однако тщательное обследование акватории опровергло эту информацию. Вид акулы, совершившей нападение, пока остается не установленным. Представители местных властей подчеркивают исключительную редкость подобных трагических инцидентов в регионе.

По словам Николь Анджели из департамента планирования и природных ресурсов, контакты с акулами у берега — не редкость, однако случаи с укусами, а тем более со смертельным исходом, происходят крайне не часто. Данный инцидент стал лишь вторым за последние десять лет.

Власти Виргинских островов, тем не менее, не намерены игнорировать произошедшее. Как заявил директор агентства по чрезвычайным ситуациям Дэрил Джашен, службы работали профессионально в экстремальных условиях. В качестве превентивных мер планируется установка дополнительных предупреждающих знаков на пляжах, а также усиление информирования туристов через отели и туроператоров.

