Мужчина из Приморья уверен, что тигра, напавшего на собаку, не убьют

Как сообщает «Газета.ру» , в поселке Раздольное, Приморский край, произошел инцидент. Тигр напал на собаку прямо на глазах у ее хозяина.

После данного происшествия обстановка в поселке остается спокойной, однако слухи о нем быстро распространяются. Местные жители выражают опасения о возможности повторной атаки тигра, в этот раз – на человека. В ряде районов Приморья уже замечались появления хищника.

В поселке советуют держать домашних животных в помещениях и сохранять бдительность. Сотрудники охотнадзора ведут поиск следов дикого животного. К тому же, если они внезапно обнаружатся местными жителями, то по ним ни в коем случае нельзя идти самостоятельно.

Хозяин собаки, которую загрыз хищник, сам очень боится тигров и считает, что им нужен один прыжок, чтоб напасть на человека.