Мужчина получил 13 лет колонии за надругательство над маленькими падчерицами

В Среднеколымском районе Якутии вынесен приговор по резонансному уголовному делу о сексуальном насилии над несовершеннолетними. Об этом сообщает прокуратура региона.

Местный житель, признанный виновным в систематических преступлениях против половой неприкосновенности собственных падчериц, приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Следствие установило, что преступление совершалось в отношении двух малолетних девочек, находившихся на полном попечении обвиняемого.

Помимо тюремного срока, с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей, которая будет распределена между пострадавшими детьми.

Подчеркивается, что приговор вступил в законную силу.

