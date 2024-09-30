Мужчина, представившийся «ВСУ-шником», сорвал вылет российского самолета в Шарм-эш-Шейхе

На прошлой неделе, в четверг, командир Boeing 737 авиакомпании «Россия» отдыхал в одном из отелей, предназначенных для сотрудников компании. Когда пилот вышел из гостиницы, направляясь в аэропорт, к нему подошел незнакомец, который представился как солдат ВСУ и угрожал взорвать российский самолет, сообщил SHOT.

После этого мужчина быстро исчез, а капитан немедленно сообщил о происшествии в аэропорт. Это привело к повторной проверке самолета, а также к досмотру багажа и ручной клади всех зарегистрированных пассажиров. В операции участвовали сотрудники службы безопасности аэропорта, местные полицейские и кинологи.

К счастью, никаких взрывчатых веществ не было найдено, однако рейс задержали на два с половиной часа. Самолет в итоге успешно приземлился в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что в Перми на химическом предприятии из-за короткого замыкания вспыхнул пожар.