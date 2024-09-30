В Перми на химическом предприятии из-за короткого замыкания вспыхнул пожар

В понедельник, 30 сентября, в Перми на предприятии «Камтэкс-Химпром» разгорелся пожар. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Уточняется, что в градирной случилось короткое замыкание наноса. В результате начавшегося возгорания были уничтожены кабели на площади в 40 кв. м. Известно, что из-за инцидента никто не пострадал. Возгорание локализовали в 13:13, а через 12 минут удалось ликвидировать открытое горение.

Согласно сведениям из открытых источников, предприятие выпускает фталевый ангидрид, фумаровую и бензойную кислоты.

Ранее сообщалось о том, что во Владимирской области огонь объял рынок со стройматериалами.