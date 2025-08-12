Ребенок едва не умер на руках матери от внезапного удушья

В кузбасском городе Калтан полицейские спасли жизнь маленькому мальчику, у которого внезапно начался тяжелый аллергический приступ. Об этом со ссылкой на правоохранителей пишет VSE42.Ru.

Во время обычного патрулирования стражи порядка заметили взволнованную женщину, выскочившую из машины с криками о помощи. Ребенок начал задыхаться прямо на заднем сиденье автомобиля. Семья пыталась самостоятельно добраться до больницы, но опасалась попасть в пробку или застрять на перекрестках.

Полицейские включили спецсигналы и организовали сопровождение, буквально проложив зеленый коридор сквозь городской трафик.

В приемном отделении врачи быстро диагностировали острый аллергический приступ и оказали необходимую помощь. По словам медиков, промедление даже в 10-15 минут могло привести к трагическим последствиям — отеку Квинке или анафилактическому шоку.

Семья мальчика поблагодарила полицейских за помощь. Ребенок идет на поправку: теперь его жизни и здоровью ничего не угрожает.

