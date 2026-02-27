Мужчина спасся от разъяренных собак благодаря взорвавшемуся смартфону

В начале февраля автомеханик Рейнальдо из города Каскавел (штат Парана) пережил настоящий кошмар, который обернулся неожиданным спасением. Мужчина направлялся на работу, когда по пути на него набросились два крупных пса.

В отчаянной попытке защитить горло от укуса бразилец отбился, но собака мгновенно переключила внимание на его ногу. Хищник вцепился мертвой хваткой в шорты, но его челюсти сомкнулись не на плоти, а на мобильном устройстве, лежавшем в кармане.

В то же мгновение аккумулятор телефона взорвался. По словам пострадавшего, вспышка была ужасающей, но именно она стала его спасением. Громкий хлопок и жар отпугнули агрессивных животных, дав Рейнальдо драгоценные секунды, чтобы вырваться и убежать в укрытие.

«Это было страшно, но этот взрыв подарил мне жизнь. Настоящее чудо», — признался позже мужчина.

Несмотря на то, что детонация батареи оставила на теле бразильца ожог, она же нейтрализовала угрозу смертельных укусов. Рейнальдо обратился в полицию, где выяснилось, что у нападавших псов есть хозяева. Однако история закончилась мирно: владельцы животных принесли извинения, полностью оплатили лечение пострадавшего и, в знак компенсации за взорвавшийся телефон подарили ему новый.

