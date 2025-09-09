Мужчина забрался в окно знакомой школьницы и надругался над ней

Суд приговорил мужчину к длительному сроку лишения свободы за надругательство над школьницей. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на следственное управление Следственного комитета (СК) России по Челябинской области.

Челябинский областной Следственный комитет сообщил о вынесении приговора мужчине, совершившему надругательство над 13-летней девочкой. Житель Чебаркуля понесет наказание за преступление против ребенка.

Следствие установило, что обвиняемый, будучи в нетрезвом состоянии, проник в квартиру к знакомым через окно и совершил в отношении несовершеннолетней девочки действия насильственного характера против ее воли.

Суд признал злоумышленника виновным в незаконном проникновении в жилище и совершении насильственных действий сексуального характера. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет и 1 месяц с отбыванием в колонии строгого режима.

