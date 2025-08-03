Мужчина застрелил девушку во время ссоры в поселке Федурново под Москвой

Правоохранительные органы арестовали гражданина, проживающего в Московской области, по подозрению в убийстве женщины в ходе конфликта. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного пресс-службой Главного управления МВД по Московской области.

По информации, полученной от представителей правоохранительных органов, в одном из домов на улице Ленина в микрорайоне Заря произошло трагическое происшествие. В результате конфликта между двумя людьми, один из них совершил убийство.

«Полицейскими предварительно установлено, что в квартире одного из домов, расположенных на улице Ленина в микрорайоне Заря, между потерпевшей и мужчиной возникла ссора, в ходе которой последний произвел в гражданку выстрел из предмета, конструктивно схожего с ружьем, от которого она скончалась на месте», — сказано в сообщении ведомства.

По информации, полученной от правоохранительных органов, после этого инцидента подозреваемый избавился от тела и орудия преступления, сбросив их в водоём.

Спустя некоторое время в озере у деревни Федурново, на расстоянии около двух метров от берега, было найдено тело женщины с огнестрельным ранением.

По подозрению в совершении правонарушения был задержан мужчина 1990 года рождения, проживающий в этом районе. Его доставили в следственный отдел для выяснения дальнейших процессуальных действий.