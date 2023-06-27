Мужчину с артрозом тазобедренного сустава прооперировали врачи в Видном
Фото: [Пресс-служба Министерства здравоохранения МО]
Пятидесятитрехлетний мужчина обратился в Видновскую больницу с жалобами на сильные боли в области бедра, которые беспокоили его на протяжении двух лет. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.
Отмечается, что прогрессирование болезни грозило пациенту атрофией мышц бедра и укорочением конечности. Состояние усугублялось лишним весом пациента, ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом.
Заведующий травматологическим отделением Ибрагим Абакаров рассказал, что пациенту заменили малоинвазивным методом пораженный артрозом бедренный сустав искусственным. На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и в скором времени будет выписан на амбулаторное лечение.
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