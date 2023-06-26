Андрей Воробьев поручил обеспечить кадрами и современной техникой детскую областную больницу в Красногорске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить новое медучреждение профессиональными кадрами и современной аппаратурой. Об этом он заявил во время совещания с руководящим составом правительства и главам муниципалитетов.

«Я посетил строящийся по президентской программе детский госпиталь. Вы знаете, что мы поставили задачу сдать его досрочно — на год-полтора раньше сроков. Работы идут очень активно. Светлана Анатольевна (Стригункова — прим. ред.), обращаю ваше внимание на все, что связано с врачами, средним медицинским персоналом. И, конечно, оборудованием. Мы не должны затянуть с поставкой оборудования», — подчеркнул глава региона.

Андрей Воробьев напомнил, что в областной детской больнице будет работать мощная система диагностики, помощь в медучреждении будут оказывать по двадцати восьми профилям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что ежедневно в поликлиники и амбулатории региона обращаются двести тысяч человек.