Мужчины Балашихи превращают городские дворы в ночные хостелы на траве

В Балашихе набирает обороты необычное явление: мужчины разных возрастов устраиваются на ночлег прямо на улице, вынося из дома матрасы и раскладушки. За последние сутки таких «уличных сонь» заметили сразу на двух локациях — Юбилейной улице и проспекте Героев в Железнодорожном. Одни связывают это с аномальной жарой, другие — с семейными разногласиями, а юристы напоминают: сам по себе сон под звездами не запрещен, но за шум и вызывающее поведение можно получить штраф. Об этом пишет REGIONS .

Пользователи канала МАХ «Железнодорожный Life» бьют тревогу: в разных микрорайонах города замечают мужчин, спящих на вынесенных из квартир матрасах. Очевидцы строят догадки — от нового интернет-челленджа до бытовых ссор с женами.

«Поругался, ушел из дома и прихватил матрас? Пусть лежит, думает», — иронизируют местные жители.

Это не первая волна: в июне REGIONS уже писал о трех аналогичных случаях. Теперь явление возвращается, и многие связывают его с погодой — в душных квартирах спать невыносимо, а на свежем воздухе действительно прохладнее. При этом полиция и власти советуют горожанам не поддаваться порывам: ночевка во дворе чревата кражами и переохлаждением.

Юрист Гульназ Измайлова пояснила: специального запрета на уличный сон в законодательстве нет. Однако если отдыхающие будут шуметь, мешать прохожим или вести себя вызывающе, их действия могут квалифицировать как мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ. Пока что балашихинцы ограничиваются мирным созерцанием звезд, но соседи уже просят сохранять тишину и не превращать дворы в хостелы под открытым небом.