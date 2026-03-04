Мужчины рассказали, какие профессии считают самыми перспективными для брака

Профессии в сфере медицины и ветеринарии россияне чаще всего связывают с образом «завидной невесты». К такому выводу пришли аналитики сервиса Работа.ру, результаты исследования изучила « Газета.Ru ».

Согласно данным опроса, 40% мужчин считают наиболее привлекательными для создания семьи сотрудниц медицинских и ветеринарных учреждений. Вторую позицию заняли банковское дело и финансы — их выбрали 34% респондентов. Замыкает тройку лидеров индустрия красоты и здоровья с показателем 26%.

Также участники исследования отметили сферы культуры и искусства (21%) и образование (20%). Недвижимость привлекла 19% голосов, журналистика — 18%, владение иностранными языками — 15%. Авиационную отрасль назвали 14% опрошенных, а IT, телекоммуникации и спорт получили по 13%. Ритейл и торговлю выбрали 11% мужчин, PR и маркетинг — 10%. Производство, агропромышленность и бытовые услуги набрали по 7%. При этом 23% респондентов указали другие варианты.

Говоря о причинах такого выбора, 37% участников отметили, что в указанных отраслях работает большое количество девушек с привлекательной внешностью. Для 35% важным фактором стали личные качества представительниц этих профессий, а 33% подчеркнули высокий уровень их образованности.

Около четверти опрошенных указали на преобладание молодых сотрудниц в ряде сфер, 22% сочли значимым статус отрасли как высокооплачиваемой. Креативность девушек отметили 20% мужчин, 18% подчеркнули духовную близость. Финансовую грамотность представительниц определенных профессий ценят 15% участников исследования, еще 17% назвали иные причины.

