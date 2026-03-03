Цветы или коммуналка: раскрыты самые желанные подарки для женщин на 8 Марта

Близится 8 Марта, и мужчины вновь ломают голову над извечным вопросом: что дарить? Букет тюльпанов и коробка конфет уже много лет считаются классикой, но современные женщины, кажется, готовы переписать учебники по этикету. Согласно свежим опросам, каждая пятая россиянка предпочла бы цветам оплату коммунальных услуг. Интернет-издание «Ямал-Медиа» разбиралось в трендах праздничных презентов вместе с психологами и экспертами по этикету.

Исследование платформы «Кукушка», результаты которого приводит «Газета.Ru», раскрыло любопытную статистику. В топ-5 самых желанных подарков на 8 Марта в 2026 году вошли: букет любимых цветов (31%), впечатления вроде поездки или события (28%), оплата коммуналки или кредита (19%), массаж (17%) и то, что попросила сама женщина (15%). Для сравнения: в прошлом году дамы грезили косметикой и сертификатами в салоны красоты.

Социальный психолог, телевизионный эксперт Наиля Бирарова в беседе с «Ямал-Медиа» идею с оплатой счетов одобрила. По ее словам, деньги — прекрасный подарок на все случаи жизни.

«Можно подарить даже два конверта: один якобы за цветы, второй — за подарок. Деньгам всегда можно найти применение, в том числе оплатить коммуналку. Это очень продуманно и жизненно», — отметила она.

Цветы простоят три дня, а оплаченные счета греют душу гораздо дольше, рассуждает эксперт. К тому же деньги можно потратить на еду, одежду или обувь — словом, на то, что действительно нужно.

Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова поддерживает подход «слушать женщину». Если дама мечтает об оплаченной коммуналке, значит, так тому и быть.

Впрочем, эксперты сходятся в одном: выбор подарка зависит от стадии отношений. Если пара только зарождается, угадывать придется вслепую — напрямую спрашивать девушку о желаниях чревато разрушением магии. В супружеской жизни, наоборот, лучше сесть и спокойно обсудить, что кому нужно, чтобы избежать банальностей и разочарований.

Что касается возрастной аудитории, то женщины постарше, по словам Бираровой, ждут практичности. Речь не о сковородках, прочно обосновавшихся в антирейтингах, а о полезных в быту вещах: фен, отпариватель или инструмент для хобби.

Цветы и конфеты, вопреки всему, не сдают позиций. Но психолог советует сочетать их с чем-то материальным, что будет служить долго. Эксперт по этикету добавляет: даже сладости могут быть разными. Коробка за 600 рублей и авторский набор за 20 тысяч — это, как говорится, две большие разницы.

Отдельная тема — конфликт ожиданий. Что делать, если женщина надеялась на кольцо, а получила блендер? Психолог призывает не копить обиды, а садиться за стол переговоров.

«Если ожидание не совпадает с реальностью, не нужно никаких обид. Нужно сесть и все обсудить. Обиды ни к чему хорошему не приводят никогда», — резюмирует Бирарова.

Эксперт по этикету напоминает о правиле двух спасибо: поблагодарить за упаковку, потом за содержимое, даже если внутри ерунда. Выводы делаются позже. И никаких публичных сцен.

Главный совет от экспертов прост: любой подарок — это внимание к интересам конкретной женщины. И лучше один раз услышать, чем потом краснеть за пустой футляр от ювелирки.

