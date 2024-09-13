Мужчины, спасшие военкора Поддубного, захотели с ним пообщаться

Сергей и Николай изъявили желание лично пообщаться с военным корреспондентом. Об этом сообщил РЕН ТВ, ссылаясь на российские СМИ.

Мужчины, которые спасли корреспондента ВГТРК месяц назад, захотели встретиться с ним. Сам Евгений Поддубный тоже не против увидеться со своими спасителями.

Напомним, военкор серьезно пострадал 7 августа в результате атаки украинских беспилотников на Курскую область. По факту покушения на жизнь корреспондента Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Следователи пообещали найти причастных лиц и привлечь их к ответственности.

Евгений Поддубный является заслуженным журналистом Российской Федерации. Он награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу» и не только.

Ранее сообщалось, что военкора выписали из НИИ скорой помощи.