Не вся вода святая: священник Киндяков развеял миф об освящении всей воды на Крещение

Крещенской считается только та вода, над которой был совершен специальный церковный обряд. Распространенное мнение о том, что на Крещение освящается вся вода, не соответствует церковным правилам.

Освященной крещенской водой можно считать только ту, над которой был проведен чин Великого освящения. Об этом в преддверии праздника Крещения Господня сообщил ТАСС представитель Подольской епархии, настоятель храма святых Петра и Февронии в Домодедове иерей Антоний Киндяков.

По его словам, в православной традиции существует особый обряд — Великое освящение воды. Он совершается строго два раза в год: 18 января, в Крещенский сочельник, и 19 января, в день праздника Богоявления. Именно вода, освященная в эти дни по установленному чину, считается крещенской и используется верующими.

Священник подчеркнул, что распространенное мнение об освящении всей воды в праздник Крещения, включая водопроводную, является ошибочным. Без проведения церковного обряда вода не приобретает особого духовного значения.

Русская православная церковь ежегодно отмечает Крещение Господне 19 января. Этот праздник входит в число двенадцати главных христианских торжеств и посвящен воспоминанию крещения Иисуса Христа в реке Иордан.

