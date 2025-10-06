Мужчины в Одессе вооружились против сотрудников ТЦК

В Одессе мужчины призывного возраста начали носить с собой холодное оружие для защиты от работников военкоматов. Такая практика становится все более распространенной среди тех, кто пытается избежать мобилизации. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала местная жительница.

По словам собеседницы агентства, многие одесситы, подлежащие призыву, теперь постоянно носят в карманах ножи и другие колющие предметы. Она отметила, что особенно это характерно для так называемых «ухилянтов» — тех, кто уклоняется от службы. По ее наблюдениям, мужчины с сильным характером уже практически все вооружены.

В интернете активно распространяются видеоролики, на которых запечатлены случаи силовой мобилизации. На кадрах видно, как представители территориальных центров комплектования применяют физическую силу к мужчинам и увозят их в неизвестном направлении. Эти методы вызывают растущее сопротивление среди населения.

Ранее «мобилизованного» в Киевской области кота Мурчика вернули хозяевам.