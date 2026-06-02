Организаторы трейлового забега Trail Kuršių Nerija на литовской части Куршской косы выдвинули российским участникам унизительные условия. Атлетов из РФ допускают до соревнований только под флагом Украины. При этом названия «недружественных» стран — России и Белоруссии — в регламенте намеренно напечатали с маленькой буквы. Чтобы просто выйти на старт, спортсменам придется письменно осудить действия собственной страны и получить одобренный Литвой вид на жительство. На награды россияне тоже претендовать не могут, узнал RT .

Международный спорт продолжает преподносить сюрпризы, и новость из Литвы — едва ли не самый показательный пример. Организаторы трейлового забега Trail Kuršių Nerija на Куршской косе решили: россияне могут участвовать, но на их условиях. А условия, мягко говоря, жесткие.

Согласно регламенту, спортсмены из «недружественных стран» — России и Белоруссии — нежеланные гости на этих соревнованиях. Сами названия государств в документах написали с маленькой буквы, что выглядит как намеренное унижение. Но и это не все. Чтобы получить допуск, российский атлет обязан письменно осудить действия собственной страны. Кроме того, потребуется вид на жительство, одобренный литовскими властями.

Даже если спортсмен выполнит все требования, бежать он будет только под украинским флагом. О претензиях на награды речи вообще не идет — их россиянам не положено по регламенту.

Ситуация выглядит абсурдно еще и на фоне других новостей. Совсем недавно с российских фехтовальщиков сняли все международные ограничения. Но организаторы забега на Куршской косе, видимо, решили идти своим путем. Российским бегунам остается только решать: унижаться ради участия или пропустить старт.

