В России предложили избавиться от аббревиатуры РПЦ

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда призвал журналистов отказаться от аббревиатуры «РПЦ» в текстах. По его словам, освещение церковной жизни требует аккуратности: вырванные из контекста фрагменты проповедей сельских священников, дешевый хайп и искаженные заголовки не имеют ничего общего с ответственной журналистикой. Также Легойда объяснил, почему Церковь не может давать официальных заключений по поводу ГМО или гомеопатии — эти вопросы лежат вне области догматики. Его комментарии приводит РИА Новости .

Одна из главных претензий — к аббревиатуре «РПЦ». Легойда прямо заявил: в Церкви такое сокращение не используют. Аргумент, что полное название слишком длинное, представитель церкви назвал «разговорами в пользу бедных». Всегда есть варианты — «Русская церковь» или просто «Церковь».

Особое беспокойство у Легойды вызывают заголовки. Он признал, что современные СМИ гонятся за кликабельностью, но призвал не переступать черту. По его словам, можно придумать «крутые» заголовки без дешевого хайпа.

Отдельная тема — проповеди. Легойда объяснил: когда священник говорит в храме, он обращается к конкретным людям — тете Глаше, Федору. У него нет задачи вещать «городу и миру». Если вырвать кусок такой проповеди и перенести в новостной контекст, смысл искажается до неузнаваемости. А когда журналисты пишут «в РПЦ заявили», опираясь на слова сельского батюшки, это вообще абсурд.

Он также напомнил о разнице между догматикой и вопросами, не имеющими однозначного ответа. Церковь веками не отступала от вероучения, но по поводу ГМО, гомеопатии или литературных пристрастий у православных могут быть разные мнения. Если бы Церковь делала официальные заявления на эти темы, пришлось бы предполагать, что все верующие обязаны думать одинаково. А это не так.

В пример корректной работы Легойда поставил РИА Новости. После пресс-конференции, где обсуждалась возможность сделать Страстную пятницу выходным днем, агентство выпустило заголовок о том, что в Церкви допустили дискуссию на эту тему. Десятки других изданий, по словам Легойды, написали, что «в РПЦ категорически потребовали выходной». Люди, которые делали такие заголовки, «либо не слушали, либо проигнорировали сказанное».

Проблема, по мнению Легойды, не только в первоисточниках, но и в перепечатках. Одно издание публикует корректную новость, а другое берет тот же текст и делает «позабористее заголовок», искажая содержание. К ответственной журналистике это не имеет отношения.