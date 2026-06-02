То, что вы выбрасываете, лечит сердце: эксперт Лора назвала самую полезную часть мандарина

Миллионы людей старательно очищают мандарины от белых нитей, считая их невкусными и бесполезными. А зря. Эксперт по безопасности пищевых продуктов Кристина Лора заявила: эта тонкая прослойка — самая ценная часть фрукта. В ней в 20 раз больше антиоксидантов, чем в сочных дольках, и много пектина, который снижает «плохой» холестерин. Об этом сообщает Lenta.ru.

Специалистка Кристина Лора раскрыла самую распространенную ошибку при употреблении мандаринов. Белые нити, которые большинство людей старательно снимает, на самом деле называются альбедо. Они не только безвредны, но и невероятно полезны. По словам эксперта, в этой внутренней кожуре содержится в 20 раз больше антиоксидантов, чем в самих дольках.

Антиоксиданты борются с воспалением и старением клеток. Кроме того, альбедо богато пектином — растворимой клетчаткой, которая связывает «плохой» холестерин (ЛПНП) и выводит его из организма. Это снижает риск атеросклероза, инфарктов и инсультов.

Кристина Лора подчеркнула, что многие выбрасывают самое ценное, оставляя лишь сахар и витамин С (которого в дольках тоже немало). Но именно белые волокна — настоящий суперфуд. Они не имеют выраженного вкуса, но их можно есть без опасений. Более того, они улучшают пищеварение и дают чувство сытости.

