Ужас в парке развлечений индийского штата Керала: огромные качели рухнули прямо во время катания. Металлическая конструкция не выдержала нагрузки — сварные швы разошлись, и аттракцион вместе с людьми полетел вниз. В результате пострадали пятеро, среди которых двое подростков 14 и 16 лет. Одна жертва госпитализирована. Об этом сообщает Lenta.ru.

Инцидент произошел в одном из парков развлечений Кералы. Аттракцион в виде больших качелей, на котором в тот момент находились люди, внезапно обрушился. Предварительная причина — разрушение сварных соединений металлоконструкции. Под тяжестью и динамической нагрузкой швы не выдержали. Пятеро отдыхающих (двое детей и трое взрослых) получили травмы разной степени тяжести. Одну пострадавшую доставили в больницу. Состояние остальных, к счастью, стабильное.

Полиция уже начала расследование. Главный вопрос: проходил ли аттракцион обязательное техническое обслуживание? В Индии подобные проверки часто игнорируются — парки экономят на безопасности. Если подтвердится халатность или нарушение норм, руководству парка грозит уголовная ответственность.

